Bando Ater | 36 case a disposizione affitti da 93 euro al mese La mappa comune per comune

L’Ater di Umbria ha aperto un nuovo bando per affittare 36 case a canone ridotto. Le abitazioni sono distribuite in vari comuni e il canone parte da 93 euro al mese. Chi è interessato può presentare domanda e sperare di entrare nella graduatoria che l’ente ha predisposto. L’iniziativa mira a mettere a disposizione degli inquilini alloggi a prezzi accessibili, rendendo più facile trovare una casa a chi ne ha bisogno.

L'obiettivo è di offrire soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie. Ecco i parametri richiesti per poter partecipare al bando Un bando per ottenere in affitto 36 abitazioni a canone concordato: l'iniziativa porta la firma dell'Ater Umbria, che vuole assegnare gli immobili dopo la realizzazione di una graduatoria. La scadenza, salvo proroghe, è prevista per il 26 febbraio 2026. L'obiettivo è cercare di arginare la forte richiesta di alloggi a prezzi di mercato più accessibili alle tasche di famiglie fragili, a rischio di nuova povertà o monoreddito (medio-basso).

