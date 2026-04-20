La Culla per la vita accoglie Pietro | Per le mamme in difficoltà totale sicurezza e anonimato

Una culla per la vita ha accolto un neonato, garantendo alle mamme in difficoltà totale sicurezza e anonimato. L’evento si è verificato in una struttura della zona, dove il bambino è stato lasciato in modo anonimo per tutelare la privacy della madre. La decisione di affidare il neonato alle cure dei servizi sociali ha permesso di assicurare il suo benessere. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle condizioni o sull’identità della madre.

Bergamo. Questa non è la storia di un abbandono, ma di un atto d’amore portato all’estremo sacrificio. Domenica 19 aprile, intorno alle 9.30, il sistema della Culla per la vita accanto alla sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, ha segnalato un’apertura. Succede spesso, quasi sempre falsi allarmi per via dei curiosi che sbirciano all’interno. Questa volta no. Dalla sala radio, collegata 24 ore su 24, l’operatore ha verificato le immagini e capito subito: sul lettino c’era un neonato, avvolto in una coperta. E accanto a lui una breve, straziante lettera: “Ti auguro una vita piena di gioia e serenità, che in questo momento non ti possiamo dare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

A Prato arriva la Culla per la vita: accoglie i neonati abbandonatiPrato, 1 febbraio 2026 – Si chiama “culla per la vita” ed è un progetto pensato per prevenire l'abbandono neonatale in condizioni di pericolo,...

Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, la lettera della mamma: «Ti auguro una vita piena di gioia, noi non possiamo dartela»È domenica 19 aprile, sono le 9:45, quando alla “Culla per la vita” della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, si attiva il sistema di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Culle per la vita: come funzionano, quante sono, chi le predispone, gli allarmi; Bergamo, mamma lascia il suo piccolo nella Culla per la vita: Non possiamo darti una vita felice, ma sei stato tanto amato; Neonato abbandonato nella Culla per la vita: Ti auguro una vita di gioia che ora non posso darti; Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene.

La Culla per la vita accoglie Pietro: Per le mamme in difficoltà totale sicurezza e anonimatoDispositivo di accoglienza attivo 24 ore su 24 permette l’intervento immediato dei soccorsi e la presa in carico del neonato garantendo riservatezza e protezione totale. In Italia le strutture sono ci ... bergamonews.it

Bergamo, la Culla per la Vita accoglie Pietro. Accudito in ospedale, ha pochi giorniAlle 9.45 di domenica mattina è suonato l’allarme alla Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il bimbo sta bene ed è stato chiamato Pietro: di origini caucasiche, ha solo pochi giorni. ecodibergamo.it

Il neonato nella culla e il dolore di una madre x.com

Neonato lasciato dalla madre nella Culla per la vita: «Ti auguro la gioia che in questo momento non ti possiamo dare. Ti amo tanto» - facebook.com facebook