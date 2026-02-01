Questa mattina a Prato è stata inaugurata la “Culla per la vita”, un nuovo servizio che permette alle madri in difficoltà di lasciare i loro neonati in modo sicuro e senza rischi. La culla si trova in una struttura aperta 24 ore su 24, pronta ad accogliere i bambini in qualsiasi momento. L’obiettivo è evitare che i neonati siano abbandonati in condizioni pericolose, offrendo alle donne un’alternativa semplice e anonima. La speranza è che questa iniziativa possa salvare più vite e aiutare le mamme in crisi.

Prato, 1 febbraio 2026 – Si chiama “ culla per la vita ” ed è un progetto pensato per prevenire l'abbandono neonatale in condizioni di pericolo, offrendo alle madri in difficoltà un’alternativa sicura e anonima. Il servizio è arrivato anche a Prato grazie alla Misericordia, che ha attivato nella propria sede di via Galcianese questa versione moderna e tecnologica della “ruota degli Esposti”. L’iniziativa è stata pensata insieme al Centro per i diritti del malato, al Movimento per la vita e al Centro di aiuto alla vita di Prato con la volontà di creare in città un ambiente adatto all’accoglienza dei neonati a rischio abbandono nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Prato arriva la Culla per la vita: accoglie i neonati abbandonati



