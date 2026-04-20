Un neonato è stato affidato alla struttura di accoglienza “La Culla per la Vita” e si trova in buone condizioni di salute. La madre ha dieci giorni di tempo per decidere se ripensarci e riprendersi il bambino, mentre il piccolo viene assistito in ospedale. La procedura permette ai genitori di valutare la decisione di affidamento nei primi giorni successivi alla nascita.

IL FATTO. Accudito in ospedale, il bimbo sta bene. Per i genitori è ancora possibile un ripensamento. Il riserbo su informazioni e dettagli personali sul bambino è massimo, perché massima è la delicatezza del momento. La priorità, in caso di neonato affidato a una Culla per la Vita, è infatti quella di tutelare il benessere del bambino e la scelta presa dai genitori. Che, non è escluso, potrebbero avere un ripensamento. Sebbene una legge specifica che disciplini le Culle per la Vita in Italia non esista, le norme sullo Stato civile prevedono un tempo di 10 giorni dalla nascita per dichiarare un figlio all’anagrafe. Un arco temporale nel quale, di fatto, i genitori possono decidere o meno di riconoscere il proprio bambino.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La Culla per la Vita accoglie Pietro. Per la mamma ci sono 10 giorni per tornare sui suoi passi

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Panoramica sull’argomento

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