Guerra Iran l' effetto su farmaci cibo e chip | corrono alluminio ammoniaca o elio

Le barriere commerciali - non solo i dazi Usa - hanno accelerato la crisi della globalizzazione. Ma a dispetto delle strategie protezionistiche dei governi, le catene di approvvigionamento mondiali restano interconnesse. In quest’ottica la guerra in Iran - visto che il conflitto si combatte al centro delle rotte tra Ovest ed Est - sta rallentando, se non bloccando, gli scambi di materie prime o semilavorati. I MERCATI Le quantità scarseggiano, si devono cercare fornitori su mercato lontani (e con noli più cari), i prezzi salgono e tanto basta per mandare in crisi settori più disparati: agricoltura, It, turismo o meccanica. Perché l’industria mondiale non ha un bisogno smodato solo di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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