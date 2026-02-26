MILANO – Vodafone è il miglior operatore di rete mobile in Italia. Lo conferma la nuova classifica di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia e parte di Euroconsumers, realizzata grazie ai test di 9.376 utenti dell’app CheBanda nell’arco dell’intero anno 2025. Con 81.643 punti, Vodafone supera per la prima volta la soglia degli 80.000 punti e stacca nettamente la concorrenza, confermandosi al vertice sia nella classifica 4G sia in quella 5G. Al secondo posto Fastweb (48.157 punti), che si piazza davanti a TIM (45.741) anche grazie all’elevata incidenza dei test effettuati in 5G dai propri utenti, che nel modello di calcolo incide maggiormente sul punteggio complessivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Classifica di Altroconsumo, Vodafone è il miglior operatore di rete mobile in Italia

ho. Mobile: rete Vodafone senza il prezzo VodafoneNel vasto panorama della telefonia mobile italiana del 2026, poche certezze sono rimaste in piedi come quella offerta dall’operatore ho.

Leggi anche: Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia

Temi più discussi: Altroconsumo: Vodafone ancora prima nella rete mobile, il 5G fa la differenza; Vodafone miglior rete mobile in Italia: prima nella classifica Altroconsumo 2025; Vodafone domina nei test Altroconsumo, ma le prove in 5G mescolano un po’ la classifica; Rete mobile in Italia, il 5G non è più marginale: nella nuova classifica di Altroconsumo gli equilibri cambiano.

Altroconsumo: Vodafone ancora prima nella rete mobile, il 5G fa la differenzaLa classifica di Altroconsumo sulla qualità della rete mobile fotografa le performance dei principali operatori italiani ... hdblog.it

Vodafone domina nei test Altroconsumo, ma le prove in 5G mescolano un po’ la classificaAltroconsumo ha pubblicato i risultati dei test svolti durante il 2025: ecco la classifica dei migliori operatori di rete mobile in Italia. tuttoandroid.net

Quanto si spende in media dal meccanico Altroconsumo ha stilato la classifica in base alle varie marche: ecco l'elenco dei brand più diffusi. https://auto.everyeye.it/notizie/scopri-costa-mantenere-auto-fiat-lancia-alfa-romeo-meccanico-858665.htmlutm_m - facebook.com facebook