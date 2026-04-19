Si è conclusa ieri la quarta edizione di “La città dei giovani lettori”, una rassegna dedicata alla letteratura per ragazzi organizzata dalla Fondazione Cr Firenze e curata dall’Associazione Wimbledon. La manifestazione ha coinvolto circa 1.500 partecipanti e si è conclusa con un evento musicale dedicato a Pinocchio, considerato il gran finale della kermesse. Durante la rassegna sono state presentate diverse storie e iniziative rivolte ai giovani lettori.

Con un Pinocchio in musica si è chiusa ieri la quarta edizione de ’ La città dei giovani lettori ’, la rassegna di Fondazione Cr Firenze a cura di Associazione Wimbledon, dedicata alla letteratura per ragazzi. Nei giorni scorsi a Villa Bardini sono stati tantissimi gli incontri dedicati alle scuole del territorio, mentre ieri la giornata era aperta al pubblico, tra storie magiche e stupende illustrazioni: presenti circa 1500 persone tra adulti e bambini. Molteplici le iniziative che sono culminate nella celebrazione di Carlo Collodi per il bicentenario dalla sua nascita. Daniele Fior e Francesco Catalucci hanno, infatti, accompagnato i più piccoli in una lettura musicata de ’Le avventure di Pinocchio’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città dei giovani lettori. Storie magiche per 1.500. E Pinocchio per il gran finale

Notizie correlate

Leggi anche: A Firenze la quarta edizione de "La Città dei Giovani Lettori"

Sanremo 2026: il gran finale dei Giovani e l’evento mondiale con Alicia Keys ed Eros RamazzottiNotte di stelle a Sanremo 2026: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti insieme sul palco.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La città dei giovani lettori. Storie magiche per 1.500. E Pinocchio per il gran finale; La città dei giovani lettori | Gran finale | Firenze; Messina: si conclude NEETworkME - Storie di Successo, nasce una rete stabile di opportunità per i giovani del territorio; Tra gli orti di un’azienda agricola in Piemonte c'è la mini-fiera dei vignaioli giovani e indipendenti.

Disagio dei giovani: Il conflitto non si elimina. La città sana lo governaIl disagio sociale giovanile è un fenomeno reale e va interpretato con cautela. Non siamo di fronte a una ’generazione malata’, ma a una generazione più esposta. I giovani di oggi crescono in un ... lanazione.it

Città dei giovani, è scontro: La realtà dice ben altroIl titolo di ‘Città italiana dei giovani 2026’, assegnato ad Ascoli nella cerimonia che si è svolta mercoledì a Roma, accende il dibattito e divide la città. Se da un lato amministratori e ... ilrestodelcarlino.it

Ci sono luoghi che non fanno rumore, ma sanno raccontare storie a chi ha voglia di ascoltare. Pontecorvo (Frosinone) big bench n 261 Rocca d' Evandro fraz. Camino (Caserta) big bench n 418 Due tappe diverse, ma accomunate dalla stessa cosa: autenti facebook

A Cagliari Pino Rinaldi racconta il mostro di Firenze e altre storie oscure x.com