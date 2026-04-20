La partita di domenica prossima mette in palio la promozione in serie B, con la vittoria che garantirebbe di diritto il salto di categoria. Se l’Arezzo riuscisse a battere la Torres, il successo sarebbe certo, mentre un pareggio o una sconfitta lascerebbero il destino nelle mani dell’Ascoli. Il mister ha sottolineato l'importanza di mettere in campo testa e gambe per raggiungere questo obiettivo.

Il peso di una stagione condensato in 90 minuti di gioco. Battere la Torres domenica prossima significherebbe conquistare di diritto la promozione in serie B, qualsiasi altro risultato affiderebbe il destino dell’Arezzo alle mani dell’Ascoli. Una settimana di tempo per prepararsi, fisicamente e mentalmente, perché in queste situazioni è cruciale la capacità di restare lucidi. Conosce bene questa grammatica calcistica Amedeo Carboni, ex calciatore, che alle spalle ha una carriera di successo. Il suo esordio da professionista è proprio all’Arezzo, come terzino sinistro, poi negli anni ha giocato in club di alto livello, tra i quali: Sampdoria, Roma e Valencia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica di Carboni: "Testa e gambe per vincere. Credo molto nell’Arezzo"

Notizie correlate

Pellegatti entusiasta: “Io credo molto in Kostic, ma soprattutto credo molto nell’operazione”Il Milan è pronto a tornare in campo a Milanello per preparare al meglio la prossima sfida contro il Napoli.

Zuelli suona la carica: “Vincere il derby un’emozione unica. Ora testa alla Reggiana, senza porci limiti”CARRARA – La gioia per la recente impresa nel derby è ancora viva in casa Carrarese.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La carica di Carboni: Testa e gambe per vincere. Credo molto nell’Arezzo; Poste Italiane ricarica i mezzi elettrici; Giucas Casella: Facevo il fachiro sulle crociere e ingoiavo lamette. Il numero più rischioso? Sei minuti sott'acqua, pensavo di morire. Orgoglioso delle mie tremila Barbie.

Luca Carboni torna sul palco dopo la malattia: il concerto con gli amici commuoveLuca Carboni è finalmente tornato a far cantare e sognare i fan all’alto di un palco. Il cantante, a sei anni dalla sua ultima esibizione e dopo la malattia, ha rincontrato il suo pubblico in un ... dilei.it

Luca Carboni, il ritorno di un mito della musica: Non mi avevano dato speranze, sul palco sono rinatoLuca Carboni torna sul palco a Milano dopo la malattia: una rinascita artistica – con Jovanotti, Elisa e Cremonini -, dopo che non gli avevano dato speranze. Breaking news e storie del giorno nel tuo ... fanpage.it

Stasera e domani in scena all'Unipol Arena Luca Carboni, con altre due date di "Rio Ari O", il tour della rinascita, in cui il cantautore ripercorre oltre 40 anni di musica. "Che emozione ritrovare il mio pubblico, quanti compagni di viaggio" - facebook.com facebook