la cannabis entra alla camera dei deputati video

AGI - Un vasetto di vetro, chiuso da un coperchio banco, contenente circa 6 grammi di cannabis. "Profumata" assicura Antonella Soldo, dell' associazione Luca Coscioni. La cannabis fa così ingresso alla Camera dei Deputati, su iniziativa del segretario di +Europa, Riccardo Magi, che intende così "festeggiare" il 20 aprile, Giornata internazionale della cannabis, e sollevare il tema della norma contenuta nel decreto sicurezza che modifica il concetto di lieve entità. Il dl Sicurezza. "In questo momento, al quarto piano di questo Palazzo, sono riunite le Commissioni Prima e Seconda, che esaminano il dl Sicurezza, con 1.231 emendamenti. Questo dovrebbe guidare i deputati nella valutazione del decreto", spiega Magi nel corso di una conferenza stampa nella sala conferenze di Montecitorio.🔗 Leggi su Agi.it

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