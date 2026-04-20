Stasera, alle 21:30 su Rai 1, va in onda la seconda puntata de La Buona Stella. La serie televisiva, diretta da Luca Brignone, è composta da tre serate e questa settimana prosegue con nuovi sviluppi per i personaggi. La trasmissione segue la prima puntata andata in onda la settimana scorsa e presenta un cast composto da attori italiani. La programmazione fa parte della collocazione serale della rete pubblica.

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio, Simone riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada. Stella, invece, viene convocata da Valerio: le darà una possibilità di dimostrare che ha ragione, indagheranno assieme. Alessia inizia ad avere dubbi soprattutto per i pericoli ai quali sta esponendo Giada. Nel secondo episodio della serata, Simone, Alessia e Giada sono prigionieri di Ezio e Bruno e non sanno cosa sarà del loro destino.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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