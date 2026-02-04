Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di

L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata, 4 febbraio. Questa sera, 4 febbraio 2026, va in onda in prima visione su Rai 1 la seconda e ultima puntata di L’invisibile, la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro, con protagonista Lino Guanciale nei panni del colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama della puntata di stasera. Anticipazioni e trama. Nel primo episodio di stasera dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra di Gambera è a terra. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

L’Invisibile, anticipazioni seconda e ultima puntata di stasera: l’indizio su Messina Denaro a casa della sorellaStasera, martedì 4 febbraio, è in programma su Rai 1 la seconda e ultima puntata di L'Invisibile, la serie tv che racconta la cattura e l'arresto di ... fanpage.it

L'Invisibile, oggi seconda e ultima puntata della serie sulla cattura di Messina Denaro: le anticipazioni del 4 febbraioL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro va in onda oggi, mercoledì 4 febbraio su Rai 1, con il secondo e ... msn.com

«Stasera andrà in onda la seconda e ultima puntata de L’invisibile e le anticipazioni promettono grandissime emozioni. » Dopo il debutto su Rai 1, la miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ha tenuto incollati allo schermo oltre 4 milioni di - facebook.com facebook

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro x.com