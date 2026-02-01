Bari terminati i lavori del progetto GreenSkills su professioni per la sostenibilità e la transizione ecologica
La città di Bari annuncia la conclusione dei lavori del progetto GreenSkills, un'iniziativa europea dedicata a formare professionisti sulla sostenibilità e la transizione ecologica. L’ultimo step del progetto, finanziato dall’Erasmus+ e approvato con il massimo punteggio, si è appena concluso, portando a termine un percorso di formazione che coinvolge scuole e professionisti italiani. Ora si guarda ai risultati concreti, pronti a mettere in pratica le competenze acquisite.
Il progetto Erasmus+ KA210-SCH Small-scale Partnerships in School Education "#GREENSKILLS - Professioni per la sostenibilità e la transizione ecologica" (codice 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175456) è stato approvato dall'Agenzia Nazionale Italiana con il punteggio di 100100 e un budget di finanziamento di € 60.000,00. Il progetto #GreenSkills è stato orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: formare gli studenti agli obiettivi dell'Agenda 2030, sostenere l'importanza della formazione green nel mondo del lavoro, promuovere la consapevolezza e il pensiero critico delle giovani generazioni, formare gli studenti alle competenze della sostenibilità e alle professioni della transizione ecologica.🔗 Leggi su Baritoday.it
