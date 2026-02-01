Bari terminati i lavori del progetto GreenSkills su professioni per la sostenibilità e la transizione ecologica

La città di Bari annuncia la conclusione dei lavori del progetto GreenSkills, un'iniziativa europea dedicata a formare professionisti sulla sostenibilità e la transizione ecologica. L’ultimo step del progetto, finanziato dall’Erasmus+ e approvato con il massimo punteggio, si è appena concluso, portando a termine un percorso di formazione che coinvolge scuole e professionisti italiani. Ora si guarda ai risultati concreti, pronti a mettere in pratica le competenze acquisite.

Il progetto Erasmus+ KA210-SCH Small-scale Partnerships in School Education "#GREENSKILLS - Professioni per la sostenibilità e la transizione ecologica" (codice 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175456) è stato approvato dall'Agenzia Nazionale Italiana con il punteggio di 100100 e un budget di finanziamento di € 60.000,00. Il progetto #GreenSkills è stato orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: formare gli studenti agli obiettivi dell'Agenda 2030, sostenere l'importanza della formazione green nel mondo del lavoro, promuovere la consapevolezza e il pensiero critico delle giovani generazioni, formare gli studenti alle competenze della sostenibilità e alle professioni della transizione ecologica.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su GreenSkills Transizione

Da lunedì 22 dicembre, la stazione ecologica Ravenna Sud in via Don Carlo Sala riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione.

La crescente attenzione alla sostenibilità sta trasformando il panorama imprenditoriale italiano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su GreenSkills Transizione

Argomenti discussi: Partite le prove di carico sul ponte Garibaldi: In corso la misurazione delle vibrazioni; Bari, in via Argiro più alberi e meno tavolini. E il Comune adesso prepara le nuove regole; Linea adriatica, RFI: da oggi circolazione torna alla normalità; La Casa nel Parco – La Rossani partecipa Il 27 gennaio si terrà la presentazione dell’avviso pubblico del Comune di Bari per co-progettare attività e gestione de la Rossani.

Bari, lavori Enel: restringimenti di carreggiata e divieti di sosta dal 2 febbraio al 30 giugno – LE INFOBari, lavori Enel: restringimenti di carreggiata e divieti di sosta dal 2 febbraio al 30 giugno in diverse strade della città - LE INFO ... telebari.it

Bari, via Manzoni in ginocchio: i lavori vanno a rilento e i disagi si amplificano FOTOL'ira dei commercianti: «Così chiuderemo prima noi della strada». Il progetto finanziato con 7 milioni di Fondi Pnrr è partito il 15 ottobre Il termine delle opere è fissato al prossimo 30 giugno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

VIDEO Caffè Mediagol, Bari – Palermo 0-3: VIDEO Caffè Mediagol, Bari – Palermo 0-3 L'analisi della sfida andata in scena al San Nicola, terminata 0-3 in favore della squadra di Inzaghi http://mgol.it/TQgSk5 - facebook.com facebook