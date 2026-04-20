La biciclettata di quartiere per dire ' Stop' alla cementificazione di Bonola e Gallaratese
Una manifestazione in bicicletta si è svolta nei quartieri Bonola e Gallaratese, alla periferia nord di Milano, per chiedere al Comune di intervenire contro i progetti di cementificazione previsti nella zona. L’evento ha visto la partecipazione di residenti e sostenitori, che si sono mossi lungo le strade principali per sensibilizzare sulla questione. La manifestazione si è conclusa con un corteo che si è snodato nelle vie del quartiere.
Una biciclettata popolare per chiedere al Comune di Milano di fermare la cementificazione selvaggia dei quartieri Bonola e Gallaratese, all'estrema periferia nord della città. Lo chiedono il “Comitato popolare in difesa del bosco di via Falck” e il “Comitato Bonola-Cefalù-Vergiate”, che domenica.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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