La biciclettata di quartiere per dire ' Stop' alla cementificazione di Bonola e Gallaratese

Una manifestazione in bicicletta si è svolta nei quartieri Bonola e Gallaratese, alla periferia nord di Milano, per chiedere al Comune di intervenire contro i progetti di cementificazione previsti nella zona. L’evento ha visto la partecipazione di residenti e sostenitori, che si sono mossi lungo le strade principali per sensibilizzare sulla questione. La manifestazione si è conclusa con un corteo che si è snodato nelle vie del quartiere.