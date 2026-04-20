La Biblioteca comunale di Vicopisano fa 50 | una festa di memoria gratitudine e futuro

Sabato 18 aprile si è celebrato il cinquantesimo anniversario della Biblioteca comunale di Vicopisano, istituita nel 1976 con l'acquisto dei primi volumi. La giornata ha visto un programma di eventi dedicati alla memoria della nascita della struttura, con momenti di riconoscimento per chi ha contribuito nel tempo alla crescita del servizio. La ricorrenza ha coinvolto residenti, volontari e rappresentanti delle istituzioni locali.

Vicopisano (PI), 20 aprile 2026 – Sabato 18 aprile festa per i primi, splendidi cinquant’anni della Biblioteca comunale di Vicopisano, nata il 15 aprile 1976 con l’acquisto dei primi libri. Cinquant’anni belli, che raccontano una storia fatta di passione, tenacia, cultura, relazioni e comunità. Una storia che emoziona e che guarda già avanti. Nel 2027 inizieranno, infatti, i lavori nella ex scuola di Piazza Cavalca, dove la Biblioteca troverà finalmente gli spazi, la luce e l’ambiente adatti a ospitare tutte le sue attività: incontri con autori, spettacoli, laboratori, giochi, letture per bambini e bambine, il club di lettura sempre più numeroso e le tante iniziative che animano ogni stagione della vita culturale del Comune.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Biblioteca comunale di Vicopisano fa 50: una festa di memoria, gratitudine e futuro Notizie correlate Leggi anche: Vicopisano, buon compleanno alla biblioteca comunale: i festeggiamenti per i primi 50 anni A Futuro Nazionale di Vannacci anche un consigliere comunale di VicopisanoVICOPISANO – Proseguono gli annunci di passaggi di politici e consiglieri dalle file della Lega al nuovo soggetto politico Futuro Nazionale il cui... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Laboratorio con l’autrice Chiara Raineri in biblioteca a Monselice; La Biblioteca Comunale di Procida possibile polo culturale; Corso di cucito, livello base alla Biblioteca comunale Rodari; Vicopisano, buon compleanno alla biblioteca comunale: i festeggiamenti per i primi 50 anni. Biblioteca comunale di Signa chiusa per due giorni: lavori in corso, riaprirà il 23 aprileSIGNA - La Biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 aprile per consentire un intervento di ... piananotizie.it La Biblioteca Comunale fa il pieno di novità. Investiti oltre 12.000 euro tra libri e digitaleL'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio è lieta di comunicare che la Biblioteca Comunale ha ufficialmente completato le procedure per un massiccio aggiornamento del ... orvietonews.it 19/4/26.Cavarzere. Il 17/4 in sala del Consiglio Comunale l'iniziativa della Consulta Giovani con Biblioteca Comunale e IC: 30 alunni della primaria hanno disegnato con fantasia dei segnalibri che saranno riprodotti e distribuiti ogni mese dalla Biblioteca ai let x.com Buongiorno, scrivo da Caserta e ho fatto richiesta alla biblioteca comunale Alfonso Ruggiero. Cercandola su internet però mi dice che è chiusa momentanemanete (da alcuni commenti si evince che lo sia da 7 mesi). Se dovesse essere effettiamente chiusa, c - facebook.com facebook