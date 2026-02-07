A Futuro Nazionale di Vannacci anche un consigliere comunale di Vicopisano

Da corrieretoscano.it 7 feb 2026

Un consigliere comunale di Vicopisano si aggiunge ai membri che passano dalla Lega a Futuro Nazionale, il nuovo movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo settimane di voci e mostra come anche a livello locale alcuni politici siano disposti a cambiare strada.

VICOPISANO – Proseguono gli annunci di passaggi di politici e consiglieri dalle file della Lega al nuovo soggetto politico Futuro Nazionale il cui leader è il generale Roberto Vannacci.  Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci. Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara: “Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico.  Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

