A Futuro Nazionale di Vannacci anche un consigliere comunale di Vicopisano

Un consigliere comunale di Vicopisano si aggiunge ai membri che passano dalla Lega a Futuro Nazionale, il nuovo movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo settimane di voci e mostra come anche a livello locale alcuni politici siano disposti a cambiare strada.

VICOPISANO – Proseguono gli annunci di passaggi di politici e consiglieri dalle file della Lega al nuovo soggetto politico Futuro Nazionale il cui leader è il generale Roberto Vannacci. Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci. Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara: “Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico. Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Arrivano le prime adesioni in Campania al progetto politico Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Pozzolo annuncia che il suo movimento seguirà le orme di Vannacci, ma con un approccio aperto anche alla sinistra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Dal Mondo al contrario a Futuro Nazionale, tutte le tappe del fenomeno Vannacci; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Per Vannacci contare in Parlamento è una missione complicata; Chi saranno i seguaci di Vannacci nel nuovo partito Futuro Nazionale.

Futuro Nazionale, chi è dentro e chi orbita attorno al nuovo partito di Roberto VannacciCon l’addio alla Lega, Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale e apre un nuovo spazio a destra. tra adesioni già formalizzate, parlamentari in bilico e mondi radicali che sembrano guardare al progett ... fanpage.it

Lite sul simbolo di Futuro Nazionale. 'Era di mio marito'. Ma Vannacci tira drittoLa vedova di Riccardo Mercante (5s): Non vogliamo essere associati a lui. Il generale: Finché non c'è nulla di diverso, continueremo a usare il simbolo. Se non c'è nulla di vietato si può usare (A ... ansa.it

Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive facebook

Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive @antoniobravetti x.com