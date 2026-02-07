A Futuro Nazionale di Vannacci anche un consigliere comunale di Vicopisano
Un consigliere comunale di Vicopisano si aggiunge ai membri che passano dalla Lega a Futuro Nazionale, il nuovo movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo settimane di voci e mostra come anche a livello locale alcuni politici siano disposti a cambiare strada.
VICOPISANO – Proseguono gli annunci di passaggi di politici e consiglieri dalle file della Lega al nuovo soggetto politico Futuro Nazionale il cui leader è il generale Roberto Vannacci. Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci. Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara: “Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico. Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale
Futuro Nazionale, prime adesioni anche in Campania: un ex consigliere di AN
Arrivano le prime adesioni in Campania al progetto politico Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
Futuro Nazionale, Pozzolo segue Vannacci: “Dialogheremo anche con la sinistra”
Pozzolo annuncia che il suo movimento seguirà le orme di Vannacci, ma con un approccio aperto anche alla sinistra.
DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento
Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale
Argomenti discussi: Dal Mondo al contrario a Futuro Nazionale, tutte le tappe del fenomeno Vannacci; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Per Vannacci contare in Parlamento è una missione complicata; Chi saranno i seguaci di Vannacci nel nuovo partito Futuro Nazionale.
Futuro Nazionale, chi è dentro e chi orbita attorno al nuovo partito di Roberto VannacciCon l’addio alla Lega, Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale e apre un nuovo spazio a destra. tra adesioni già formalizzate, parlamentari in bilico e mondi radicali che sembrano guardare al progett ... fanpage.it
Lite sul simbolo di Futuro Nazionale. 'Era di mio marito'. Ma Vannacci tira drittoLa vedova di Riccardo Mercante (5s): Non vogliamo essere associati a lui. Il generale: Finché non c'è nulla di diverso, continueremo a usare il simbolo. Se non c'è nulla di vietato si può usare (A ... ansa.it
Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive facebook
Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive @antoniobravetti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.