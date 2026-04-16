Vicopisano buon compleanno alla biblioteca comunale | i festeggiamenti per i primi 50 anni

A Vicopisano la biblioteca comunale ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con una serie di eventi dedicati alla comunità. La struttura, aperta da metà secolo, è un punto di riferimento per cittadini di tutte le età, offrendo spazi per la lettura, lo studio e i momenti di socializzazione. Durante i festeggiamenti sono stati ricordati i momenti più significativi e sono stati coinvolti residenti, bibliotecari e rappresentanti locali.

“Buon compleanno, biblioteca”. Ci sono luoghi che custodiscono libri. Ma custodiscono anche infanzie, ricordi, voci, incontri, pomeriggi di studio, mani che sfogliano, occhi che si accendono. La biblioteca ‘Peppino Impastato’ di Vicopisano compie 50 anni e questa festa è davvero una festa di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Buon compleanno al Prof. Pino Giuditta: tanti auguri per i tuoi primi 70 anni Buon compleanno Tiziano Ferro: l’esordio con Xdono e i primi successiIl 21 febbraio è il compleanno di Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più amati sia nel nostro Paese che all’estero. Contenuti utili per approfondire Si parla di: E…100! Sono gli anni di nonna Enza festeggiata a Vicopisano; Giornata di festa per i 50 anni della Biblioteca.