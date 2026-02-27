ENGIM apre una nuova sede a Padova | 170 studenti e cinque laboratori al Bassanello

Engim apre una nuova sede a Padova nel quartiere Bassanello, con cinque laboratori e uno spazio dedicato a 170 studenti. La struttura offre percorsi di formazione professionale che vanno oltre la semplice qualifica, puntando a preparare i giovani al mondo del lavoro attraverso spazi attrezzati e attività pratiche. L’inaugurazione segna un passo importante per l’ente nel rafforzare l’offerta educativa nella zona.

Dal 2 marzo, ENGIM Veneto apre la nuova sede padovana in via Santa Maria Assunta 4, in zona Guizza-Bassanello

