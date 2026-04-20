Kung Fu Terni trionfo a Sora e primo posto nel circuito CKA | Giacomo Barbarossa ‘Best Fighter’ 2026

Lo scorso weekend si è svolta a Sora una delle competizioni più importanti nel settore delle arti marziali, attirando numerosi partecipanti da diverse regioni. Tra i risultati principali, un atleta ha ottenuto il titolo di ‘Best Fighter’ nel circuito CKA 2026, mentre un’altra squadra si è aggiudicata la vittoria nel torneo locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi praticanti di kung fu provenienti da varie parti del paese.

Una delle competizioni più attese del panorama nazionale delle arti marziali si è svolta, lo scorso weekend, a Sora. La gara di Wushu e Sanda valida per il circuito CKA ha richiamato numerose scuole da tutta Italia, offrendo un confronto di alto livello tecnico e agonistico. La scuola Kung Fu.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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