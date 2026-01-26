Kung Fu Terni gli atleti in evidenza al trofeo nazionale ‘Bruce Lee’ | Realtà solida e competitiva nel panorama nazionale

Il terzo trofeo nazionale Bruce Lee si è svolto a Morlupo il 25 gennaio, consolidando la presenza di Kung Fu Terni nel panorama delle arti marziali italiane. Organizzato dalla WSCI e dal CSEN Roma, l’evento ha visto protagonisti atleti di rilievo, testimoniando la solidità e la competitività della realtà ternana. Un’occasione di confronto e crescita per gli appassionati e i praticanti di questa disciplina.

Il terzo trofeo nazionale Bruce Lee si è svolto a Morlupo nella giornata di domenica 25 gennaio. Una manifestazione divenuta appuntamento di rilievo nel panorama nazionale delle arti marziali ed organizzata dalla WSCI e dal CSEN Roma, sotto la direzione dei maestri Alessandro Bufi e Fabio Sbarbaro. Ha partecipato anche la Scuola Kung Fu Terni conseguendo ottimi risultati complessivi, a dimostrazione della qualità del lavoro in palestra e della crescita continua degli atleti. I ragazzi guidati dai maestri Alessandro Bufi e Luca Primavera si sono ben distinti in ogni singola prova conquistando complessivamente 23 ori, 9 argenti e 1 bronzo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

La Kung Fu Terni si distingue alla trentatreesima edizione della gara nazionale CKA, ottenendo diciotto medaglie d'oro.

