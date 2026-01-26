Kung Fu Terni gli atleti in evidenza al trofeo nazionale ‘Bruce Lee’ | Realtà solida e competitiva nel panorama nazionale
Il terzo trofeo nazionale Bruce Lee si è svolto a Morlupo il 25 gennaio, consolidando la presenza di Kung Fu Terni nel panorama delle arti marziali italiane. Organizzato dalla WSCI e dal CSEN Roma, l’evento ha visto protagonisti atleti di rilievo, testimoniando la solidità e la competitività della realtà ternana. Un’occasione di confronto e crescita per gli appassionati e i praticanti di questa disciplina.
Il terzo trofeo nazionale Bruce Lee si è svolto a Morlupo nella giornata di domenica 25 gennaio. Una manifestazione divenuta appuntamento di rilievo nel panorama nazionale delle arti marziali ed organizzata dalla WSCI e dal CSEN Roma, sotto la direzione dei maestri Alessandro Bufi e Fabio Sbarbaro. Ha partecipato anche la Scuola Kung Fu Terni conseguendo ottimi risultati complessivi, a dimostrazione della qualità del lavoro in palestra e della crescita continua degli atleti. I ragazzi guidati dai maestri Alessandro Bufi e Luca Primavera si sono ben distinti in ogni singola prova conquistando complessivamente 23 ori, 9 argenti e 1 bronzo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su bruce lee
Kung Fu Terni, diciotto medaglie l’oro alla gara nazionale CKA: “Preparazione, determinazione e grande spirito sportivo”
La Kung Fu Terni si distingue alla trentatreesima edizione della gara nazionale CKA, ottenendo diciotto medaglie d'oro.
Terni, iniziativa ‘MoviMenti Lanci’: tecnici ed atleti protagonisti con relatori di interesse nazionale
Ultime notizie su bruce lee
Argomenti discussi: Polisportiva Ternana: Marco Giangregorio secondo nell'Open San Marino; Mototrip - Città di Terni: al via la 40esima edizione della kermesse per enduristi; Danilo Petrucci bene sul bagnato, meno sull'asciutto nei test di Jerez con BMW; Barone ha completato la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi.
Kung Fu Panda 4, il Wwf: «Gli animali protagonisti sono a rischio nel mondo reale. Proteggiamoli»Il 21 marzo arriva nei cinema italiani l'ultimo capitolo della saga di Kung Fu Panda 4 e, anche in vista della Giornata Mondiale del Panda del 16 marzo, il Wwf e DreamWorks Animation si sono uniti per ... corriere.it
Mondiali di kung fu in Cina: 15 medaglie per gli atleti sardiSardegna protagonista al decimo campionato del mondo di Kung Fu svoltosi a Emeishan, in Cina, dal 14 al 20 ottobre. Grandissima soddisfazione del Maestro Giancarlo Manca che oltre seguire i ragazzi ... unionesarda.it
Il giovanissimo rapper @erness_real torna sulla scena con “Bruce Lee”, un nuovo singolo in napoletano che mescola atmosfere morbide a un ritornello dal sapore quasi club. Il brano riesce presenta un equilibrio interessante tra energia e introspezione, - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.