Kris Jenner è finita sotto i riflettori dopo aver espresso il suo malcontento sui social media riguardo a un intervento di lifting dal costo di 100.000 dollari. La star della televisione reale ha condiviso le sue insoddisfazioni, generando commenti e reazioni di vari utenti online. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, creando un clima di discussione intorno alle sue scelte di chirurgia estetica.

La star della televisione reale Kris Jenner sta affrontando una tempesta di critiche sui social media dopo le indiscrezioni riguardanti il suo forte malcontento per l’esito di un lifting da 100.000 dollari eseguito meno di un anno fa. La settantenne, che aveva mostrato il suo aspetto rinnovato nel maggio 2025, starebbe ora valutando un intervento correttivo poiché i risultati non sembrerebbero mantenere la tensione desiderata. Il contrasto tra l’aspettativa estetica e l’inevitabile declino biologico. Le voci che circolano indicano come la protagonista si senta estremamente arrabbiata per l’esito della procedura chirurgica. Fonti vicine all’ambiente della star suggeriscono che i tessuti stiano già perdendo la loro forma, spingendola verso la ricerca di una revisione medica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kris Jenner: caos dopo il lifting da 100.000 dollari fallito

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