Kim Kardashian e Kris Jenner negano il sex tape | Non lo abbiamo orchestrato

Kim Kardashian e Kris Jenner hanno negato di aver orchestrato il sex tape del 2007, episodio che ha segnato l’inizio dell’ascesa dell’impero Kardashian. La questione torna al centro dell’attenzione con una nuova battaglia legale, mentre le due continuano a sostenere di non aver avuto coinvolgimenti nella diffusione del video. La discussione legale sulla vicenda rimane aperta senza ulteriori sviluppi ufficiali.

(Adnkronos) – Si riaccende lo scontro legale intorno al controverso sex tape del 2007 che ha contribuito a lanciare l’impero Kardashian. Questa settimana Kim Kardashian e Kris Jenner hanno depositato dichiarazioni giurate davanti alla Corte Superiore di Los Angeles, negando con forza di aver orchestrato la diffusione del video, mentre Ray J ha risposto accusandole di spergiuro. Nei documenti presentati, come riporta 'The Hollywood Reporte', Kardashian definisce “una menzogna” l’affermazione secondo cui lei e sua madre avrebbero cospirato per trasformare il video in uno strumento pubblicitario. Jenner, da parte sua, definisce “assolutamente falso” il sospetto di aver gestito la “sfruttamento commerciale” della registrazione, aggiungendo di essersi sentita “cuore spezzato e devastata come madre” alla diffusione del materiale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Kim Kardashian e Kris Jenner criticano l’accusa disgustosa di aver fatto trapelare il intercourse tape di Ray J; Bezos, le Kardashian in partenza dall'aeroporto Marco Polo: non parteciperanno al party finale all'Arsenale; Il comitato di sorveglianza della Digital camera chiede deposizioni a Bondi e Lutnick sull’indagine Epstein; Kim Kardashian e Kris Jenner negano di aver orchestrato la pubblicazione di intercourse tape sotto giuramento.

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