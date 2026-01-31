Kim Kardashian ha rimosso le foto di Meghan e Harry dal suo profilo Instagram. La decisione arriva dopo una richiesta, apparentemente, dei due, che volevano rispettare il Remembrance Day. La ricorrenza, molto sentita nei paesi del Commonwealth, onora i caduti di guerra. Kardashian ha detto di aver scelto di cancellarle per rispetto e per non creare fraintendimenti. La vicenda si è scatenata dopo la festa di compleanno di Kris Jenner, quando le foto sono state pubblicate.

Tra i tanti invitati vip c’erano anche Meghan Markle e il principe Harry. I due erano stati immortalati sorridenti e divertiti al party e alcuni scatti che li ritraevano erano finiti successivamente nel recap fotografico Instagram di Kris Jenner e Kim Kardashian. Le immagini erano però sparite da entrambi gli account poche ore dopo. A quel punto ovviamente le teorie sul perché si sprecarono: c’era chi parlava di pressioni da Buckingham Palace, mentre una fonte vicina alla coppia aveva dichiarato alla rivista People che il Duca e la Duchessa del Sussex non avessero acconsentito alla condivisione di loro foto scattate all'interno della festa e avessero spuntato no sul modulo di consenso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kim Kardashian svela perché ha cancellato le foto di Meghan e Harry da Instagram dopo la festa di compleanno di Kris Jenner

