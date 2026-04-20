Konecta l' accorpamento non si fa più | 213 ' esodi incentivati' salvano le sedi di Asti e Ivrea

Da torinotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di discussioni e incertezze, la società ha deciso di interrompere il progetto di accorpamento delle sedi di Asti e Ivrea. Sono stati definiti 213 esodi incentivati per i lavoratori coinvolti, consentendo così di salvaguardare le strutture di queste due città. La vicenda si è conclusa senza la fusione con la sede di Torino, mettendo fine a una fase di tensione tra la direzione e i dipendenti.

La vertenza Konecta, dopo mesi di polemiche e silenzi, è stata chiusa: le sedi dei call center di Asti e Ivrea (Torino) non verranno accorpate a quella di Torino. Il colosso spagnolo delle telecomunicazioni ha cambiato il piano industriale perché gli è riuscita l'operazione degli ‘esodi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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