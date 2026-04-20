Al Paris FC ci sono più italiani rispetto a squadre come la Juventus e il Milan. Il tecnico della squadra ha affermato che nel suo club ci sono più giocatori italiani rispetto a molte delle principali squadre italiane. Ha anche commentato che questa situazione influisce sulla qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Queste dichiarazioni sono state riportate in un contesto di confronto tra le formazioni e le scelte dei giocatori.

“ Ci sono più italiani che giocano da noi oggi che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre. Ecco perché l’Italia non andrà ai Mondiali “. Queste parole di Antoine Kombouaré, tecnico del Paris Fc, fanno riflettere e non poco. La squadra francese si sta salvando in Ligue 1, ha vinto ieri 3-1 contro il Metz e Ciro Immobile ha fornito un assist. Ma nel Paris Fc l’ex capitano della Lazio non è l’unico italiano. Ci sono anche Lucas Koleosho e Diego Coppola in rosa; tutti e tre acquistati a gennaio per cercare di salvare il club dalla retrocessione in Ligue 2. E ci stanno riuscendo. Kombouaré esagera, ma non di molto: al Milan gli italiani sono solo 4.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Paris Fc brillano gli italiani, il tecnico: “Ce ne sono più da noi che al Milan e alla Juve”

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