In un momento in cui la cucina si trasforma nel centro della casa e diventa anche uno spazio da mostrare e condividere, l’attenzione si sposta verso oggetti che uniscono funzionalità ed estetica. Tra questi, alcuni elettrodomestici si distinguono per il loro design originale, che li rende riconoscibili e apprezzati. Questa tendenza si riflette nella produzione di apparecchi destinati a essere non solo strumenti di lavoro, ma anche elementi di arredamento.

I n un’epoca in cui la cucina è diventata il cuore della casa ma anche il luogo che si mostra, che si fotografa, che racconta chi siamo, avere un oggetto capace di essere bello e utile conta, eccome. KitchenAid dal 1919 a oggi è sempre riuscita a rendere straordinario il quotidiano. Con invenzioni all’avanguardia dal design unico e riconoscibile, come la nuova Artisan Plus. “L’innovazione è al centro di KitchenAid e, in qualità di marchio numero uno al mondo nel settore dei robot da cucina, siamo costantemente alla ricerca di modi per evolverci e offrire ancora più possibilità ai creativi in cucina. Ecco perché abbiamo introdotto il robot da cucina Artisan Plus, il modello tilt-head più avanzato nella storia del marchio KitchenAid”, ha dichiarato Chad Ries, Global Marketing Director di KitchenAid.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - KitchenAid: l’aiuto in cucina dal design unico

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