Disperate richieste d'aiuto dal bus dell'Iran femminile | cinque giocatrici riescono a scappare

Cinque calciatrici della nazionale femminile dell'Iran sono riuscite a fuggire da un bus durante un viaggio in Australia. Le giocatrici avevano già lasciato il campo dopo la partita di Coppa d'Asia, che si è conclusa con l'eliminazione dell'Iran. Le altre compagne di squadra hanno lanciato disperate richieste d’aiuto mentre il veicolo si allontanava. La situazione rimane tesa e non ci sono ancora dettagli su cosa accadrà loro in patria.

🔗 Leggi su Fanpage.it