Sanremo 2026 | design e cucina d’eccellenza in scena

A Sanremo 2026, Nuovarredo porta in scena un allestimento dedicato al design e alla cucina d’eccellenza. La manifestazione si svolge come sempre nel contesto del Festival, che quest’anno si distingue anche per la presenza di esposizioni e eventi dedicati a questi settori. La città si anima con installazioni e spazi dedicati alle eccellenze italiane nel campo del design e della gastronomia.

Nuovarredo illumina Sanremo 2026: quando design e alta cucina diventano protagonisti Il Festival di Sanremo 2026 si conferma non solo palcoscenico musicale, ma anche vetrina delle eccellenze italiane. Venerdì 27 febbraio, il Salotto delle Celebrità del Fuori Festival diventa il teatro di un’iniziativa che unisce design e alta cucina: Nuovarredo, azienda italiana di arredamento, trasforma l’hospitality in un’esperienza sensoriale unica. Al centro della scena, una cucina di design Made in Italy che fa da cornice alle performance culinarie degli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, pilastri della gastronomia contemporanea. La presenza di Cantine Due Palme con la linea Cuntamè arricchisce l’offerta enogastronomica, portando l’eccellenza vitivinicola pugliese nel cuore del festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio al triangolo da lavoro in cucina: perché è un design superato e retròDite addio agli angoli di lavoro con lavello, piano cottura e frigorifero: nelle cucine moderne risultano obsoleti e retrò.

Mosaici di lusso il grande ritorno nel design contemporaneo per bagno cucina e livingC’è stato un tempo in cui il mosaico, soprattutto nella doccia, era l’emblema di un lusso irrinunciabile, quasi uno status symbol.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; La scenografia del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2026 è un'alleanza tra asimmetria e magia; Se le canzoni di Sanremo fossero case, sarebbero queste; Chi realizza i bouquet del Festival di Sanremo? Il linguaggio segreto dei fiori con Giorgia Mozzarelli.

A Sanremo Alicia Keys con gli orecchini ispirati ai bulloni delle Ferrari e quella voce che ci fatto venire i brividiAlicia Keys con il soul in italiano, jumpsuit e gioielli Ferrari by Rocco Iannone, riscrive Empire State of Mind e la dedica a Sanremo ... vogue.it

Sanremo 2026, le pagelle dei look della terza serataSanremo 2026, le pagelle dei look della terza serata: promossi e bocciati tra abiti couture, dettagli beauty e scelte di stile che hanno acceso il palco dell’Ariston. panorama.it

— Alla fine degli anni Sessanta nasce Sanremo, una palma luminosa alta circa due metri, progettata come dono di fidanzamento dal designer Dario Bartolini per Lucia Morozzi, co - facebook.com facebook

#Arredo Maisons du Monde cavalca l’onda di Sanremo con accessori dal sapore anni 70 #trend #design #casa #interiordesign #catalogo #arredamento #homedecor #furniture x.com