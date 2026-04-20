Kings League con Dida e Abbiati il programma della nona giornata e dove vederla

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nona giornata di Kings League si svolge a Cologno Monzese, con due ex portieri noti nel calcio italiano che partecipano all'evento. La programmazione include diverse partite che si disputano nel corso della giornata. I match si possono seguire attraverso le piattaforme di streaming ufficiali, che trasmettono gli incontri in diretta. La giornata segna un momento importante nel calendario della competizione, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi.

Milano, 20 aprile 2026 – Nona giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati delle partite giocate lunedì e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il nono turno della competizione accompagnando il primo giorno della settimana di tutti gli appassionati del torneo. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, i D-Power affronteranno gli Underdogs. La squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo il successo della scorsa settimana contro le Zebras.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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