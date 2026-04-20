Due SUV elettrici di segmento simile, prodotti sulla stessa piattaforma e dotati di batterie e motori equivalenti, presentano una differenza di prezzo di circa 2.800 euro. La Kia EV6 ha un prezzo di partenza di 46.500 euro, mentre la Hyundai Ioniq 5 si ferma a 43.700 euro. Entrambe condividono molte caratteristiche tecniche, rendendo interessante il confronto tra le due offerte sul mercato.

Kia EV6 parte da 46.500€, Hyundai Ioniq 5 da 43.700€. 2.800€ di differenza per due auto meccanicamente identiche: stessa piattaforma E-GMP 800V, stesse batterie MY26 (63 o 84 kWh), stessi motori. Hanno perfino gli stessi 3,00 m di passo. Ma una delle due vale di più. Ecco quale. Prezzi a confronto (listino Italia MY26). Versione Ioniq 5 EV6 Base RWD 63 kWh 43.700€ 46.500€ Air Long Range RWD 84 kWh 52.400€ 51.500€ Air Top performance Ioniq 5 N — ~75.000€ EV6 GT — 75.850€ Sulla base Kia costa 2.800€ in più. Ma sulla Long Range è Kia a costare meno (-900€). Un paradosso: il prezzo dipende da quanta batteria vuoi. Meccanica: sono davvero la stessa auto.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Kia EV6 vs Ioniq 5: 2.800€ per la stessa auto, quale vince?

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