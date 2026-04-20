Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5 | due elettriche coreane identiche quale conviene?

Due vetture elettriche provenienti dalla Corea, appartenenti allo stesso gruppo automobilistico e condividenti la piattaforma E-GMP a 800 volt, montano motori e batterie identici. Le due auto sono state messe a confronto per analizzare le differenze in termini di caratteristiche e valore commerciale. Entrambe sono basate sulla medesima tecnologia, ma si distinguono per alcuni dettagli e allestimenti che influenzano la scelta dei clienti.

Due elettriche coreane, stesso gruppo Hyundai Motor, stessa piattaforma E-GMP 800V, stessi motori, stessa batteria. Hyundai Ioniq 5 da 43.700€ e Kia EV6 da 46.500€. Entrambe aggiornate al facelift MY26 con le nuove batterie 63 kWh e 84 kWh. Circa 2.800€ di differenza per auto meccanicamente identiche. Quale conviene davvero nel 2026? Leggi anche: classifica elettriche 2026 · Hyundai 2026 · Kia 2026 Prezzi a confronto (listino Italia MY26). Hyundai Ioniq 5 Kia EV6 Base RWD 63 kWh 43.700€ 46.500€ (Air) Long Range RWD 84 kWh 52.400€ 51.500€ (Air) Long Range top allestimento RWD 84 kWh ~55.000€ Exclusive Plus 56.750€ GT-Line Top performance Ioniq 5 N 650 CV — ~75.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5: due elettriche coreane identiche, quale conviene? Notizie correlate Hyundai IONIQ 6 N apre l’era delle berline supersportive elettriche(Adnkronos) – Con IONIQ 6 N, Hyundai Motor Company inaugura una nuova frontiera nel panorama automotive: quella delle berline supersportive 100%... Leggi anche: Auto elettriche sotto 20.000€: Twingo, Leapmotor, Spring — quale conviene? Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5 2026: elettriche E-GMP, prezzi e quale conviene; Il Rivian europeo ha guadagnato 10 km di autonomia dal tergilunotto; Kia 2026: listino completo da Picanto a EV9 (garanzia 7 anni); Hyundai 2026: listino completo da i10 a Ioniq 5 N (prezzi ed elettriche). Hyundai Ioniq 5 vs Kia EV6: chi vince la drag race? [VIDEO]La Hyundai Ioniq 5 e la Kia EV6 condividono diverse caratteristiche. Entrambi i crossover 100% elettrici si basano sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) sviluppata da Hyundai ... motorionline.com Kia EV6 contro Hyundai Ioniq 5: quale preferire?Kia e Hyundai hanno fatto molta strada nel corso degli ultimi anni e con le vetture di nuova generazione come EV6 e Ioniq 5, basate entrambe sulla piattaforma E-GMP, sono destinati a raggiungere ... tomshw.it Hyundai IONIQ 3 debutta a Milano e rilancia la sfida elettrica ift.tt/Falhmwo x.com Quando ogni dettaglio si trasforma in emozione: è il rosso a dargli un nuovo significato. Hyundai IONIQ 3. World Premiere @ Milano Design Week Torneria Tortona, 20.04.2026 #MoreThanFreedom #IONIQ3 #Hyundai - facebook.com facebook