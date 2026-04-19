Kia 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A metà aprile 2026, sono stati annunciati i nuovi modelli Kia in arrivo nel 2026. Tra le novità ci sono la EV3, un SUV compatto tutto elettrico con un prezzo di partenza di circa 36.000 euro, e la EV9, versione di alta gamma che si propone come il modello di punta con un prezzo di circa 77.000 euro. L’azienda ha aggiornato la gamma con diverse proposte, incluse le versioni a benzina e ibride.

Aggiornato 18 aprile 2026: in arrivo la EV3 100% elettrica (SUV B da 36.000€) e la EV9 top di gamma da 77.000€. Sportage resta il più venduto di gamma. Kia è il brand sorella di Hyundai, oggi posizionato in modo sempre più premium con design distintivo (firma luminosa “Tiger Face”) e ampia offerta di elettriche. Stessa piattaforma E-GMP, stessa garanzia di 7 anni chilometri illimitati. In Italia 2026 copre otto modelli con cinque elettriche in gamma. Tutti i modelli Kia 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori Picanto Citycar ~17.500€ 1.0 benzina 6379 CV, cambio automatico opzionale Stonic Crossover B-segment 22.800€ 1.0 T-GDi 100 CV, MHEV 115 CV Ceed C-segment ~28.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Kia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ANTEPRIMA | Kia Stonic 2026: TEST DRIVE e PREZZI (anche a GPL) Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Kia Sportage Black Edition: il best seller dei SUV si veste di total black; Kia Sportage Black Edition: design nero e motore ibrido; Kia 2026: listino completo da Picanto a EV9 (garanzia 7 anni); Kia Milano Design Week 2026, installazioni e concept. Kia Stonic turbo mild hybrid 2026: prova su strada, scheda tecnica e prezziKia Stonic 2026: 1.0 turbo mild hybrid 48V 115 CV, da 22.800€. Display 12,3, ADAS, garanzia 7 anni. Prova su strada, consumi e listino. quotidianomotori.com Kia Stonic, il restyling le dà carattere ma il vero gioiellino resta il motoreIl tre cilindri turbo 1.0 e lo sfruttamento degli spazi interni sono le doti migliori. Da affinare il comportamento dinamico nelle situazioni limite ... quattroruote.it https://automobilidurante.it/listing/kia-sportage-1-6-diesel-hybrid-2022/ - facebook.com facebook