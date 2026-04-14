Hyundai IONIQ 6 N apre l’era delle berline supersportive elettriche

Hyundai ha presentato la nuova IONIQ 6 N, una berlina completamente elettrica che segna l’ingresso del marchio nel settore delle vetture supersportive. Questa modello combina alte prestazioni con una guida precisa, adatta anche alla quotidianità. La vettura rappresenta un passo avanti per il costruttore nel campo delle auto elettriche ad alte prestazioni, puntando a unire sportività e praticità in un’unica soluzione.

(Adnkronos) – Con IONIQ 6 N, Hyundai Motor Company inaugura una nuova frontiera nel panorama automotive: quella delle berline supersportive 100% elettriche, capaci di coniugare prestazioni estreme, precisione dinamica e fruibilità quotidiana. Cuore del progetto è un powertrain elettrico da 650 CV e 770 Nm di coppia massima, in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 kmh in 3,2 secondi e una velocità massima di 257 kmh. A fare la differenza è la qualità dell’esperienza di guida che si vive grazie alle tecnologie come N e-Shift che sono in grado di simulare il comportamento di un cambio a doppia frizione e il sistema N Active Sound+ capace di introdurre una dimensione sensoriale nuova nel mondo elettrico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Hyundai Ioniq 9, manifesto di comfort e innovazioneMILANO (ITALPRESS) – Vertice della gamma elettrica IONIQ, IONIQ 9 interpreta al massimo livello la visione “human-centric” di Hyundai, coniugando...

La Hyundai Ioniq 6 si rifà il lookÈ tempo di ritocchi per la Hyundai Ioniq 6, che a tre anni dal lancio in Italia cambia in superficie e sottopelle.

Hyundai Ioniq 6 N: They’ve Done It Again! | 4K