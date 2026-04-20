Kerakoll inattesa frenata Crisi Tensped Spezzanese

Nella penultima giornata della stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, la squadra capolista di serie B maschile subisce una sconfitta inaspettata in casa contro una formazione di metà classifica. La squadra di Sassuolo, che aveva conquistato dodici vittorie consecutive, è stata sconfitta dalla squadra avversaria, portando a una modifica nella classifica generale. La partita si è conclusa con il risultato di tre set a zero.

Non mancano le sorprese nella terzultima giornata della regular season dei campionati minori di pallavolo: in serie B maschile cade la capolista Kerakoll Sassuolo, che dopo dodici vittorie consecutive negli ultimi quattro mesi di campionato, perde in casa contro la Mo.Re. Anderlini che si conferma bestia nera dei ragazzi di Bombardi. Niente di fastidioso per Andreoli e compagni, che evidentemente stanno già preparando i playoff di metà maggio: gode la squadra modenese, che con questi tre punti avvicina la zona salvezza, creando almeno i presupposti per poter disputare playout. Male anche la Beca Tensped Spezzanese, che perdendo in casa contro Monza sprofonda in classifica e rischia veramente di mettere in discussione anche i playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kerakoll, inattesa frenata. Crisi Tensped Spezzanese Notizie correlate Volley Maschile Serie B. Kerakoll, questa vale doppio. Tensped riceve MontichiariÈ una giornata di importanti verifiche quella che attende le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: le classifiche cominciano... Volley Serie B. Kerakoll-Beca Tensped. Riparte la sfida per la vettaRipartono i campionati minori di pallavolo, dopo le due settimane di sosta per far spazio al turno di qualificazione di Coppa Italia, che ha visto...