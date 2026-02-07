volley serie b kerakoll beca tensped riparte la sfida per la vetta

La serie B di pallavolo torna in campo dopo due settimane di pausa. Oggi si gioca la prima giornata di ritorno, con la partita tra Kerakoll Sassuolo e Beca Tensped Spezzanese. La sfida in vetta alla classifica promette grande spettacolo, soprattutto dopo le recenti vittorie delle due squadre che hanno conquistato la Final Four di Coppa Italia. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in una partita che potrebbe decidere molto nella corsa promozione.

Ripartono i campionati minori di pallavolo, dopo le due settimane di sosta per far spazio al turno di qualificazione di Coppa Italia, che ha visto due formazioni modenesi, Kerakoll e Hydroplants, centrare la promozione alla Final Four in programma nel weekend pasquale: si riparte con la prima di ritorno, ed ovviamente l’attenzione maggiore è per la serie B maschile, dove riprende la sfida in vetta alla classifica tra la Kerakoll Sassuolo e Beca Tensped Spezzanese, vera sorpresa positiva del torneo cadetto. Ai ragazzi di Bombardi tocca il compito forse più semplice, ricevendo alle 18.30 al PalaPaganelli un Montichiari non certo all’altezza dei grigiorossi, mentre nello stesso orario, Beca Tensped riceve un ben più pericoloso Scanzorosciate: in casa anche la National Transport Villa d’Oro, che prova a vendicare la sconfitta dell’andata ricevendo le 20 alla Marconi la Cremonese terza in classifica, e la Tecnoarmet Soliera 150, che alle 19 cerca punti salvezza in un delicato derby contro la Mo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Kerakoll Sassuolo, impegnata nel campionato di volley minore, si prepara alla trasferta di Coppa Italia contro la Rossella Ets in Lombardia.

