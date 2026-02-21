Volley Maschile Serie B Kerakoll questa vale doppio Tensped riceve Montichiari

Da sport.quotidiano.net 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kerakoll si gioca una partita decisiva contro Tensped Montichiari, una sfida che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Le squadre modenesi sono concentrate e determinati a ottenere punti importanti in Serie B maschile. La tensione si fa sentire, perché ogni risultato influisce sulle posizioni in classifica. Questa giornata di campionato si rivela fondamentale per capire quali squadre avranno chance di avanzare nella stagione. La partita si preannuncia intensa e dal ritmo elevato.

volley maschile serie b kerakoll questa vale doppio tensped riceve montichiari
© Sport.quotidiano.net - Volley Maschile Serie B. Kerakoll, questa vale doppio. Tensped riceve Montichiari

È una giornata di importanti verifiche quella che attende le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: le classifiche cominciano a prendere un volto definitivo, e i verdetti delle gare pesano molto di più. In serie B maschile la capolista Kerakoll Sassuolo affronta alle 18.30 al PalaPaganelli la Cremonese seconda in classifica a pari punti con la Beca Tensped Spezzanese: un successo dei ragazzi di Bombardo avrebbe una doppia valenza, sia psicologica che di classifica, nella corsa al primo posto che vale un playoff più semplice, ma i lombardi hanno dimostrato di essere in grado di far soffrire chiunque.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley Serie B. Kerakoll-Beca Tensped. Riparte la sfida per la vettaLa serie B di pallavolo torna in campo dopo due settimane di pausa.

Leggi anche: Volley Minore. Kerakoll e Spezzanese, la corsa in testa continua

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le squadre qualificate alla Final Four di Coppa Italia Serie B; Occhi puntati sulla Serie B Maschile: i match delle laziali nei Campionati Nazionali; Volley, serie B maschile: tris di sconfitte per le bresciane; Il programma della serie B maschile.

volley maschile serie bVolley maschile Serie B Kerakoll, questa vale doppio. Tensped riceve MontichiariÈ una giornata di importanti verifiche quella che attende le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: le ... msn.com

volley maschile serie bVolley Esame Sestri per la capolista Logisteel. Rainbow e Futura, due match da non fallireIn B maschile la Npsg chiamata alla difficile trasferta a Mozzate contro la seconda in classifica, reduce però da due ko consecutivi ... lanazione.it