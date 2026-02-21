Volley Maschile Serie B Kerakoll questa vale doppio Tensped riceve Montichiari

Kerakoll si gioca una partita decisiva contro Tensped Montichiari, una sfida che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Le squadre modenesi sono concentrate e determinati a ottenere punti importanti in Serie B maschile. La tensione si fa sentire, perché ogni risultato influisce sulle posizioni in classifica. Questa giornata di campionato si rivela fondamentale per capire quali squadre avranno chance di avanzare nella stagione. La partita si preannuncia intensa e dal ritmo elevato.

È una giornata di importanti verifiche quella che attende le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: le classifiche cominciano a prendere un volto definitivo, e i verdetti delle gare pesano molto di più. In serie B maschile la capolista Kerakoll Sassuolo affronta alle 18.30 al PalaPaganelli la Cremonese seconda in classifica a pari punti con la Beca Tensped Spezzanese: un successo dei ragazzi di Bombardo avrebbe una doppia valenza, sia psicologica che di classifica, nella corsa al primo posto che vale un playoff più semplice, ma i lombardi hanno dimostrato di essere in grado di far soffrire chiunque.