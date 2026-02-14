Meloni in Etiopia cosa prevede il Piano Mattei in Africa tra energia e migrazioni
Giorgia Meloni ha deciso di recarsi in Etiopia per partecipare al vertice Italia-Africa, lasciando la conferenza di Monaco con i leader europei per motivi di agenda. La premier si trova ad Addis Abeba, presso la sede dell’Unione africana, per discutere di progetti di cooperazione tra i due continenti. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi come lo sviluppo energetico e le migrazioni, con particolare attenzione alle iniziative del Piano Mattei in Africa.
Giorgia Meloni è volata in Africa, disertando la conferenza di Monaco con i leader europei. La premier ha scelto di partecipare al secondo vertice Italia-Africa, ospitato ad Addis Abeba in Etiopia, sede dell’Unione africana. A circa due anni dall’avvio operativo del Piano Mattei, l’incontro rappresenta il primo momento di verifica su risultati. Giorgia Meloni in Africa. Ma non solo: la presenza in Etiopia e non a Monaco certifica una scelta, quella di Meloni di accreditarsi come ponte fra l’Europa e l’Africa. La premier offre una visione che è un cambio di paradigma per l’Occidente: niente “approccio paternalistico” ma collaborazione “da pari a pari” e risultati da raggiungere tramite integrazione tra risorse pubbliche, capitale privato e istituzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Meloni due giorni in Etiopia, Piano Mattei come ‘ponte’ con l’Africa
Dopo due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni torna in Italia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa.
Italia-Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: “Scommessa che stiamo vincendo”
Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia per rilanciare il Piano Mattei, una strategia che mira a rafforzare i legami tra Italia e Africa.
Argomenti discussi: Meloni in Etiopia: 'Con il Piano Mattei facciamo da ponte'; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Meloni in Etiopia per secondo vertice Italia-Africa: Collaborazione da pari a pari; Africa, Meloni in Etiopia il 13 - 14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei.
Italia-Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: Scommessa che stiamo vincendo(Adnkronos) - Dal castello di Alden Biesen e dalle temperature proibitive dell'inverno belga all'Addis International Convention Center e al clima primaverile di Addis Abeba. Reduce dal vertice informa ... msn.com
Italia-Africa, Meloni: Roma continuerà a essere un ponte con EuropaL'Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra l'Europa e Africa. Ad affermarlo è stata la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39° sessione ordinaria de ... tg24.sky.it
La premier assente alla conferenza sulla sicurezza, celebra in Etiopia il “rivoluzionario” piano Mattei facebook
Post Edited: Piano Mattei, Meloni “I risultati raggiunti sono semi per un nuovo raccolto” x.com