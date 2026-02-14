Giorgia Meloni ha deciso di recarsi in Etiopia per partecipare al vertice Italia-Africa, lasciando la conferenza di Monaco con i leader europei per motivi di agenda. La premier si trova ad Addis Abeba, presso la sede dell’Unione africana, per discutere di progetti di cooperazione tra i due continenti. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi come lo sviluppo energetico e le migrazioni, con particolare attenzione alle iniziative del Piano Mattei in Africa.

Giorgia Meloni è volata in Africa, disertando la conferenza di Monaco con i leader europei. La premier ha scelto di partecipare al secondo vertice Italia-Africa, ospitato ad Addis Abeba in Etiopia, sede dell’Unione africana. A circa due anni dall’avvio operativo del Piano Mattei, l’incontro rappresenta il primo momento di verifica su risultati. Giorgia Meloni in Africa. Ma non solo: la presenza in Etiopia e non a Monaco certifica una scelta, quella di Meloni di accreditarsi come ponte fra l’Europa e l’Africa. La premier offre una visione che è un cambio di paradigma per l’Occidente: niente “approccio paternalistico” ma collaborazione “da pari a pari” e risultati da raggiungere tramite integrazione tra risorse pubbliche, capitale privato e istituzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meloni in Etiopia, cosa prevede il Piano Mattei in Africa tra energia e migrazioni

Dopo due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni torna in Italia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Europa e Africa.

Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia per rilanciare il Piano Mattei, una strategia che mira a rafforzare i legami tra Italia e Africa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni in Etiopia: 'Con il Piano Mattei facciamo da ponte'; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Meloni in Etiopia per secondo vertice Italia-Africa: Collaborazione da pari a pari; Africa, Meloni in Etiopia il 13 - 14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei.

Italia-Africa, Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei: Scommessa che stiamo vincendo(Adnkronos) - Dal castello di Alden Biesen e dalle temperature proibitive dell'inverno belga all'Addis International Convention Center e al clima primaverile di Addis Abeba. Reduce dal vertice informa ... msn.com

Italia-Africa, Meloni: Roma continuerà a essere un ponte con EuropaL'Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra l'Europa e Africa. Ad affermarlo è stata la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39° sessione ordinaria de ... tg24.sky.it

La premier assente alla conferenza sulla sicurezza, celebra in Etiopia il “rivoluzionario” piano Mattei facebook

Post Edited: Piano Mattei, Meloni “I risultati raggiunti sono semi per un nuovo raccolto” x.com