Kelly può esultare sui social | Una domenica perfetta Poi traccia la strada per questo finale di stagione – FOTO

Kelly ha condiviso sui social un messaggio in cui si definisce una domenica perfetta, accompagnato da una foto. Il difensore ha elogiato la prestazione della sua squadra, esprimendo soddisfazione per i tre punti conquistati. Inoltre, ha invitato i compagni a mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide di fine stagione. La foto e il commento sono stati pubblicati online poco dopo la partita.

di Luca Fioretti Kelly può esultare sui social: il difensore esalta la prestazione della Juve celebrando i tre punti e spronando i compagni per questo finale di stagione. La bellissima vittoria ottenuta ieri ha lasciato un grandissimo entusiasmo in tutto l’ambiente Juventus. La sfida contro il Bologna si è conclusa con il rassicurante punteggio di 2-0, premiando l’ottimo approccio tattico mostrato sul campo. I padroni di casa hanno dominato e gestito le fasi cruciali con estrema maturità, arginando le rare sortite offensive avversarie. Tra i protagonisti assolutamente indiscussi di questa prestazione casalinga spicca senza dubbio ...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly può esultare sui social: «Una domenica perfetta». Poi traccia la strada per questo finale di stagione – FOTO Notizie correlate Cambiaso può esultare: «Una notte perfetta». Il messaggio dell’esterno dopo Juve Pisa 4-0: cosa ha scritto sui socialdi Redazione JuventusNews24Cambiaso esulta sui social dopo il pesantissimo trionfo interno ed esalta il lavoro di tutto il compatto gruppo guidato... Di Gregorio Juventus, il portiere può tornare a esultare: il messaggio per i tifosi e l’obiettivo per il finale di stagione – FOTOdi Luca FiorettiDi Gregorio Juventus: il portiere festeggia sui social i preziosi tre punti conquistati a Bergamo dopo aver ritrovato la titolarità.