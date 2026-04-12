Di Gregorio Juventus il portiere può tornare a esultare | il messaggio per i tifosi e l’obiettivo per il finale di stagione – FOTO

Da juventusnews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere della Juventus ha condiviso sui social la gioia per i tre punti ottenuti nella partita di Bergamo, segnando un momento importante dopo aver ripreso il ruolo di titolare. La vittoria lascia agli sportivi l'augurio di un finale di stagione positivo, mentre il portiere si è mostrato soddisfatto per il risultato e il suo contributo in campo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con rinnovato entusiasmo.

di Luca Fioretti Di Gregorio Juventus: il portiere festeggia sui social i preziosi tre punti conquistati a Bergamo dopo aver ritrovato la titolarità. Il messaggio. La pesantissima vittoria per  0-1  conquistata ieri sul  campo  della New Balance Arena ha riportato  grandissimo entusiasmo  nell’intero ambiente Juve. Michele Di Gregorio  ha difeso i pali con  estrema sicurezza: l’estremo difensore è tornato protagonista fin dal  primo  minuto, complice l’infortunio patito da  Mattia Perin. Questo forfait clinico ha rimescolato le carte della retroguardia, concedendo al portiere l’ occasione ideale  per riprendersi prepotentemente il delicato posto da titolare e guidare il collettivo  bianconero  verso un successo  assolutamente vitale  per la classifica in una trasferta complessa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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