Di Gregorio Juventus il portiere può tornare a esultare | il messaggio per i tifosi e l’obiettivo per il finale di stagione – FOTO

Il portiere della Juventus ha condiviso sui social la gioia per i tre punti ottenuti nella partita di Bergamo, segnando un momento importante dopo aver ripreso il ruolo di titolare. La vittoria lascia agli sportivi l'augurio di un finale di stagione positivo, mentre il portiere si è mostrato soddisfatto per il risultato e il suo contributo in campo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con rinnovato entusiasmo.

di Luca Fioretti Di Gregorio Juventus: il portiere festeggia sui social i preziosi tre punti conquistati a Bergamo dopo aver ritrovato la titolarità. Il messaggio. La pesantissima vittoria per 0-1 conquistata ieri sul campo della New Balance Arena ha riportato grandissimo entusiasmo nell’intero ambiente Juve. Michele Di Gregorio ha difeso i pali con estrema sicurezza: l’estremo difensore è tornato protagonista fin dal primo minuto, complice l’infortunio patito da Mattia Perin. Questo forfait clinico ha rimescolato le carte della retroguardia, concedendo al portiere l’ occasione ideale per riprendersi prepotentemente il delicato posto da titolare e guidare il collettivo bianconero verso un successo assolutamente vitale per la classifica in una trasferta complessa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juventus, il portiere può tornare a esultare: il messaggio per i tifosi e l’obiettivo per il finale di stagione – FOTO Di Gregorio fa leva sul DNA della Juventus: il messaggio pubblicato dopo il 2-2 con la Lazio accende i tifosi – FOTOdi Redazione JuventusNews24Di Gregorio carica l’ambiente Juve su Instagram: esaltazione dello spirito di squadra e della mentalità bianconera dopo il... Leggi anche: La Juventus verso il finale di stagione: obiettivo Champions League DI GREGORIO NON PARA PIÙ E LA JUVENTUS PERDERE ANCORA! #digregorio #juventus #calcio