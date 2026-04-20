Durante una visita a Roma, la popstar americana è rimasta senza soldi e ha lanciato la sua carta di credito nella fontana di Trevi, creando un episodio che ha attirato l’attenzione sui social. La scena ha suscitato curiosità tra i passanti e ha fatto il giro del web, aggiungendo un nuovo capitolo ai momenti memorabili legati alle tradizioni della città. Nessun dettaglio sui motivi di questa scelta, ma l’episodio rimarrà certamente impresso tra le curiosità di questa visita.

Chi porta monetine, chi porta speranza, e chi – come Katy Perry – porta direttamente il bancomat. La popstar americana ha scritto una nuova pagina nel libro dei rituali romani, regalando al Rete uno di quei momenti che non si possono dimenticare. La scena è reale, accaduta nelle scorse ore nel cuore di Roma, e il video che la ritrae sta già girando vorticosamente sui social. Katy Perry – in versione turista anonima, con cappello, tuta e occhiali da sole, il classico kit anti-riconoscimento che, diciamolo, funziona solo finché non tiri fuori una carta di credito di fronte alla Fontana di Trevi – si è trovata davanti a uno dei monumenti più fotografati del mondo con un piccolo problema: niente spiccioli in tasca.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Katy Perry in vacanza a Roma resta senza soldi e lancia la carta di credito in Trevi

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la Repubblica. . Katy Perry scherza a Roma, davanti alla Fontana di Trevi. Pur essendo a corto di spiccioli, la pop star americana non ha voluto rinunciare al tradizionale rito del lancio della monetina, lanciando la sua carta di credito nelle acque del monument - facebook.com facebook

Roma, Katy Perry a corto di spiccioli: lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi x.com