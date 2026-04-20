katy perry concerto a sorpresa che succede a fontana di trevi

Durante la serata a Roma, una popstar statunitense ha improvvisato un concerto in occasione della Vorwerk International Award Night, un evento privato svoltosi presso La Nuvola dell'Eur. La cantante ha eseguito alcuni brani davanti a un pubblico selezionato, senza precedenti annunci pubblici. La performance ha attirato l'attenzione di presenti e curiosi nelle vicinanze, mentre la zona intorno alla Fontana di Trevi è rimasta tranquilla durante l'evento.

Concerto romano a sorpresa per Katy Perry. La popstar statunitense ha cantato in occasione della Vorwerk International Award Night, un evento privato aziendale organizzato a La Nuvola dell'Eur. La star era arrivata nella Capitale dagli Stati Uniti con un aereo privato. Tra le canzoni interpretate sul palco de La Nuvola anche «Supernatural» e «Hot n Cold». @radioglobo Cosa ci faceva Katy Perry a Roma? leri sera ha cantato a sorpresa per un evento privato alla Nuvola dell'Eur! Grazie a mar.tiua #KatyPerry #Roma @Katy Perry? audio originale - radioglobo Ma la nottata di Katy Perry nella Città Eterna non è finita lì. La popstar, infatti, è stata poi portata a spasso nel centro storico per ammirare i monumenti e la magia di Roma «by night».🔗 Leggi su Iltempo.it

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