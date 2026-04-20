Lunedì 20 aprile alle 21:15, su Cinema Uno e sulla piattaforma NOW, sarà trasmesso un nuovo programma dedicato a Lee Miller, la fotografa nota per aver documentato le conseguenze della guerra. La puntata si concentra sulla sua vita e sul suo lavoro come testimone degli eventi bellici, portando in televisione una narrazione che coinvolge la figura di Miller e il suo ruolo nel raccontare momenti storici cruciali.

La storia di Lee Miller, la fotografa che ha saputo trasformare l’orrore della guerra in testimonianza umana, approda sugli schermi di Cinema Uno e sulla piattaforma NOW lunedì 20 aprile alle ore 21:15. Il film diretto da Ellen Kuras ricostruisce il percorso di una donna che, dopo aver lasciato il mondo della moda, si è imposta come corrispondente di guerra nel cuore dell’Europa devastata dal conflitto mondiale. L’evoluzione di un’icona: dalla moda al fronte europeo. Il racconto cinematografico segue le tappe fondamentali della vita di Lee Miller, partendo dalle sue prime esperienze tra i circoli intellettuali e artistici della Francia. In questa fase iniziale, la protagonista cerca di costruire una propria identità professionale lontano dai riflettori del settore modellistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kate Winslet sfida il fronte: la storia di Lee Miller arriva in TV

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