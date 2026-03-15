Negli ultimi due anni, William e Kate Middleton hanno affrontato momenti complicati legati a questioni legali e scandali pubblici. Recentemente, dopo l’arresto di un uomo coinvolto in un caso di grande risonanza, William ha fatto una promessa a Kate. La coppia ha continuato a mantenere un profilo basso, concentrandosi sulla loro routine quotidiana e sugli impegni ufficiali.

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per William e Kate Middleton e dopo l’ennesima prova affrontata dalla famiglia reale, con l’arresto di Andrea per via degli Epsteins Files, il futuro re ha deciso di fare una promessa solenne a sua moglie, ma soprattutto alla madre di lei, Carole. La promessa di William a Carole: “Proteggerò sempre Catherine”. Non è un segreto che il Principe del Galles abbia un rapporto speciale con sua suocera. Secondo l’esperta reale Jennie Bond, ex corrispondente della BBC, dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, William avrebbe deciso di rinnovare una promessa fatta qualche tempo fa quando promise a Carole e Mike Middleton che avrebbe sempre protetto Catherine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la promessa di William dopo l’arresto di Andrea e lo scandalo

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