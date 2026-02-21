Parrucchiere casertano trionfa ai campionati italiani conquistando un doppio oro | FOTO

Roberto Petruccelli, parrucchiere di Caserta, ha vinto due medaglie d’oro ai campionati italiani di hairstyling. La sua vittoria arriva dopo mesi di preparazione intensa e si è svolta in una grande fiera del settore a Milano, dove ha mostrato le sue capacità creative. La sua esperienza e passione hanno conquistato la giuria, portando a casa il riconoscimento più ambito. La sua doppia affermazione sarà ricordata a lungo nel mondo della bellezza.

Un nuovo titolo impreziosisce la carriera di Roberto Petruccelli, affermato hair stylist e titolare di un noto salone di bellezza a Piana di Monte Verna. Il professionista, originario di Castel di Sasso, ha conquistato il primo posto in due prove tecniche ai Campionati Italiani F.I.A.M. – Federazione Italiana Acconciatori Misti, disputati a Bari nella cornice della Fiera del Levante. Per la competizione pugliese, l'hair stylist casertano ha scelto di tornare alle origini, concentrandosi sul taglio maschile. "Mi sono allenato giorno e notte, non potevo deludere nessuno. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta in queste competizioni: dare sempre di più ed emergere è veramente impegnativo, e oggi posso urlare di aver stravinto", ha dichiarato subito dopo la premiazione.