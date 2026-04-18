Nannucci trionfa a Riccione | doppio oro e record per la classe 2008

A Riccione si è svolta una competizione di nuoto che ha visto protagonista un atleta della classe 2008 proveniente da Prato. Durante l'evento, il giovane nuotatore ha conquistato due medaglie d’oro e stabilito un record personale nella sua categoria. La gara si è svolta nella piscina locale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La piscina di Riccione ospita un nuovo capitolo della storia del nuoto italiano, dove la giovane promessa di Prato, Nannucci, ha confermato il proprio valore assoluto. La sedicenne della classe 2008 ha conquistato una seconda medaglia d’oro ai campionati italiani Assoluti, segnando un primato nazionale nella prova di staffetta 4×200 stile insieme al team delle Fiamme Oro. Il dominio tecnico di Nannucci tra record e podi. Il percorso verso l’apice del podio a Riccione è stato tracciato con precisione chirurgica dalla nuotatrice pratese. Dopo aver già dominato la specialità dei 200 stile, ottenendo il primo posto, Nannucci ha saputo traslare quella stessa velocità nella prova collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nannucci trionfa a Riccione: doppio oro e record per la classe 2008 Notizie correlate Assoluti Riccione, Nannucci batte il record di Pellegrini: cosa è successoNegli Assoluti di Riccione, Bianca Nannucci sigla un record storico che apparteneva addirittura a Federica Pellegrini: la 4×20 stile libero prende... Nuoto, Virginia Uccelli trionfa a Riccione: è il suo terzo oro sui 5kmLa piscina di Riccione ha ieri, domenica 12 aprile, il trionfo di Virginia Uccelli nella specialità dei 5 chilometri stile per la categoria 2011. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assoluti di nuoto, Bianca Nannucci trionfa nei 200 sl e batte il record di Federica Pellegrini; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!; Assoluti nuoto Riccione: Angiolini e Nannucci da record, Cerasuolo vince; Lamberti trionfa nei 100 dorso a Riccione: doppio oro e pass per gli Europei. Assoluti nuoto Riccione: Angiolini e Nannucci da record, Cerasuolo vinceLa seconda giornata degli Assoluti Primaverili di nuoto 2026 si è tenuta mercoledì 15 aprile presso la piscina di Riccione, confermandosi un appuntamento cruciale in vista degli Europei di Parigi. L’e ... it.blastingnews.com Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…La 4x200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella gara individuale delle quattro vasche, l'assenza di ... oasport.it Oida trionfa con la rilettura di Vivaldi di Richte. #Teletruria #News - facebook.com facebook