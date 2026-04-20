KISS | Il fenomeno Top Gun

Recentemente si è assistito a un episodio curioso nel mondo pubblicitario e cinematografico. Un brand automobilistico ha promosso un modello attraverso una pubblicità in cui i cattivi erano i cubani e la moto protagonista era una Honda. Questa campagna ha portato il regista a scegliere di realizzare un film che riprendeva temi e immagini già visti in altri successi del passato.

Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni. Un aereo, la guerra, un tesoro e un uomo misterioso. Un giallo che oggi potrebbe vivere in un film. Una storia due minuti più lunga del solito ma che vale la pena conoscere. Che cosa causò la morte del primo uomo che era stato nello Spazio? Tra leggende, piccole prove e troppe supposizioni, ecco che cosa accadde al suo aeroplano. Perché aeroplani ed elicotteri militari statunitensi portano il nome delle tribù indiane? Ecco l’idea un po’ folle ma rivoluzionaria di un generale americano.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - K.I.S.S. | Il fenomeno Top Gun Wicked: For Good | No Good Deed Notizie correlate Arriva “Top Gun 3“. Tom Cruise: : "Il futuro è radioso"Top Gun 3, con Tom Cruise nel ruolo del pilota Pete “Maverick“ Mitchell, è ufficialmente in preparazione. Top Gun 3: Tom Cruise riprenderà il ruolo di Maverick nel nuovo filmParamount ha confermato la produzione del nuovo sequel del franchise, prodotto da Jerry Bruckheimer, dopo il successo di Top Gun: Maverick.