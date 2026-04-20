La squadra di basket locale ha subito una sconfitta in Puglia, dove la formazione avversaria ha vinto con un punteggio di 100-95. La partita si è conclusa con la vittoria della Crifo Wines, che ha imposto il proprio ritmo durante l’intero incontro. La sconfitta non ha però compromesso la posizione della Juvi, che resta in corsa per i play-in.

La Juvi subisce un duro colpo in Puglia, dove la Crifo Wines impone il proprio ritmo sul campo con un netto 100-95. Nonostante l’esito negativo a Ruvo, gli oroamaranto possono comunque festeggiare l’accesso ai play-in, resa possibile dal precedente ko subito a Mestre dalla squadra di Livorno. Il match si è rivelato un terreno di scontro fisico e nervoso, dove le assenze pesanti in casa Juvi hanno condizionato la gestione della gara. La squadra di Bechi ha dovuto affrontare la sfida senza Bartoli, vedendo inoltre Bortolin e La Torre finire precocemente nel sacco per aver accumulato il terzo fallo. La fragilità fisica ha colpito duramente anche Del Cadia, che al termine del primo tempo è rimasto a terra con un problema alla caviglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juvi piegata a Ruvo: la Crifo Wines trionfa, ma i play-in restano

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