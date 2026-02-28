Crifo Wines Ruvo di Puglia | il titolo di Serie A2 è intoccabile

Crifo Wines Ruvo di Puglia ha chiarito recentemente di non essere interessata a cederne il titolo e ha confermato che l’obiettivo è mantenere la propria posizione in Serie A2. La società ha inoltre precisato di non aver ricevuto offerte ufficiali o proposte di acquisto da parte di terzi. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di proseguire nel percorso sportivo senza interruzioni.

Crifo Wines Ruvo di Puglia ha pronunciato una precisazione chiara sulle voci emerse di recente riguardo potenziali interessi esterni all'acquisizione del titolo di Serie A2. La comunicazione ufficiale conferma l'assenza di qualsiasi trattativa in corso e ribadisce l'impegno della società nel percorso sportivo intrapreso, mantenendo salda la fiducia nei confronti della città e della sua comunità di sostenitori. La società ha smentito categoricamente qualsivoglia trattativa o confronto finalizzato alla cessione del titolo conquistato sul campo al termine di una stagione significativamente positiva, frutto di una programmazione attenta, sacrifici e investimenti sostenuti con serietà e visione.