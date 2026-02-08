Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Crifo Wines Ruvo di Puglia in diretta
Questa domenica alle 18, la Bi.Emme Service Libertas Livorno torna in campo contro Crifo Wines Ruvo di Puglia al Modigliani Forum. La squadra di casa cerca una vittoria davanti ai propri tifosi, dopo le ultime sfide. I giocatori sono pronti a scendere in campo, con l’obiettivo di portare a casa i due punti.
La Bi.Emme Service Libertas Livorno torna di scena sul parquet del Modigliani Forum, davanti al proprio pubblico, oggi domenica 8 febbraio alle 18. Avversario è Ruvo di Puglia, nella gara che sarà valida per la 26esima giornata di campionato. La sconfitta della Libertas nella partita di andata.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket serie A2 | Crifo Wines Ruvo di Puglia-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta.
In occasione della partita di Serie A2 di basket, Crifo Wines Ruvo di Puglia affronta la Bi.
Basket, serie A2 | Fortitudo Bologna-Bi. Emme Service Libertas Livorno in diretta
