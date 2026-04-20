Juventus | una vittoria che pesa

La Juventus ha vinto la partita contro il Bologna, consolidando la posizione in classifica e mantenendo il quarto posto. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento nel gioco e ha dimostrato di muoversi con maggiore compattezza. La vittoria permette ai bianconeri di riprendere il controllo della corsa alla qualificazione Champions League. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa.

La Juventus batte il Bologna e si riprende il suo spazio: il quarto posto è più saldo, la corsa Champions torna nelle mani dei bianconeri e, soprattutto, si vede una squadra che finalmente ragiona e si muove come un blocco unico. La differenza, oggi, la fa l’intesa tra Spalletti e i giocatori: un rapporto che si percepisce in campo, nei movimenti, nelle scelte, perfino nel modo in cui la squadra reagisce ai momenti complicati. La partita si apre subito nel migliore dei modi: un gol immediato, costruito con semplicità e cattiveria, che indirizza la gara e mette il Bologna nella condizione di dover inseguire. La Juve non domina, ma controlla. Non incanta, ma convince.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Juventus–Lazio 1999/2000 | Una vittoria che non bastava

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