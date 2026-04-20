Juventus | una vittoria che pesa

Da gbt-magazine.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha vinto la partita contro il Bologna, consolidando la posizione in classifica e mantenendo il quarto posto. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento nel gioco e ha dimostrato di muoversi con maggiore compattezza. La vittoria permette ai bianconeri di riprendere il controllo della corsa alla qualificazione Champions League. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa.

La Juventus batte il Bologna e si riprende il suo spazio: il quarto posto è più saldo, la corsa Champions torna nelle mani dei bianconeri e, soprattutto, si vede una squadra che finalmente ragiona e si muove come un blocco unico. La differenza, oggi, la fa l’intesa tra Spalletti e i giocatori: un rapporto che si percepisce in campo, nei movimenti, nelle scelte, perfino nel modo in cui la squadra reagisce ai momenti complicati. La partita si apre subito nel migliore dei modi: un gol immediato, costruito con semplicità e cattiveria, che indirizza la gara e mette il Bologna nella condizione di dover inseguire. La Juve non domina, ma controlla. Non incanta, ma convince.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

juventus una vittoria che pesa
© Gbt-magazine.com - Juventus: una vittoria che pesa

Juventus–Lazio 1999/2000 | Una vittoria che non bastava

Video Juventus–Lazio 1999/2000 | Una vittoria che non bastava

Notizie correlate

Inter Juventus, Del Piero parla così in vista del big match: «Sfida che pesa per entrambe. Ciò che cambierà la partita…»di Redazione Inter News 24Inter Juventus, Del Piero parla così in vista del big match di questa sera a San Siro: ecco tutte le sue parole Alessandro...

Leggi anche: Juventus-Genoa, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5)

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Juve, perché contro l'Atalanta è stata una vittoria diversa. VIDEO; Spalletti vede la Champions con una vittoria sporca ma con un valore straordinario; Juventus, una vittoria fondamentale per la Champions; Spalletti: Che sofferenza, ma per una volta fatemene vincere una così... Ora stiamo calmini.

juventus una vittoria cheJuventus, una vittoria fondamentale per la ChampionsPer raggiungere un traguardo nel calcio è necessario saper vincere anche le partite sporche, quelle in cui non si riesce ad esprimere il meglio del proprio potenziale, ma che portano comunque punti ... fantacalcio.it

juventus una vittoria cheVerona-Milan, Maignan chiama l’arbitro e denuncia cori razzisti: cosa è successoSicuramente è la vittoria più bella e importante da quando alleno la Juventus, perché affrontavamo una squadra con un valore e una forza definiti, che ha entusiasmo, costruita bene. A parlare è Luci ... ilfattoquotidiano.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.