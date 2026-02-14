Inter Juventus Del Piero parla così in vista del big match | Sfida che pesa per entrambe Ciò che cambierà la partita…

Alex Del Piero ha commentato l’atteso match tra Inter e Juventus, sottolineando che questa partita rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. Secondo l’ex attaccante, il risultato potrebbe dipendere da un dettaglio specifico, come la gestione delle occasioni da gol. La partita si gioca questa sera a San Siro, dove i tifosi delle due squadre aspettano con entusiasmo.

Inter News 24 Inter Juventus, Del Piero parla così in vista del big match di questa sera a San Siro: ecco tutte le sue parole. Alessandro Del Piero, storico capitano bianconero, ha analizzato la sfida tra Inter e Juventus ai canali ufficiali della Serie A. In una serata che profuma di storia, l’ex numero 10 ha riservato parole di grande stima per Kenan Yildiz, sottolineandone la maturità e lo spirito di sacrificio, qualità che lo stanno rendendo un punto fermo della squadra di Luciano Spalletti. Per Del Piero, il giovane talento turco ha tutto per ambire al top, grazie a un’umiltà fuori dal comune per la sua età: «Non ho consigli da dare in particolare a Yildiz, è un ragazzo intelligente, maturo e lo sta dimostrando perché ogni anno aggiunge sempre qualcosa». 🔗 Leggi su Internews24.com

